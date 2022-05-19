شاهد بالصورة.. الفنانة الشهيرة هدى عربي تظهر لأول مرة من دون مكياج وساخرون: (أومال فين الفنانة..شلتي هدى وخليتي عربي)





أطلت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي على متابعيها ومحبيها عبر صفحتها الرسمية على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لأول مرة من دون مكياج.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب صورة تبارك من خلالها العيد لأحبابها ومعجبيها ومتابعيها.

وكتبت هدى على صورتها التي وجد تفاعلاً كبيراً واهتمام منقطع النظير إبان نشرها أيام عيد الفطر المبارك (يا جماعة كل سنة طيبين ( من غير مكياج ).

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين للتعليقات المصاحبة للصورة, فقد جاءت معظم التعليقات ساخرة, وأبرزها تعليق من أحدهم قال فيه: (أومال فين الفنانة..شلتي هدى وخليتي عربي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين