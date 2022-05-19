والي الخرطوم يوجّه بتخصيص أراضٍ سكنية للمغتربين





وجه والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، بإجراء مراجعات للمناطق التي توجد فيها أراضٍ بالولاية لتخصيص مساحات سكنية للمغتربين، وأكد أن ذلك يأتي في إطار اهتمام ورعاية الدولة وحرصها على حل كافة قضايا ومشاكل المغتربين خاصةً في مجال الإسكان وتقديم الخدمات لهم.

وانعقد اليوم، لقاء مشترك بين جهاز المغتربين وولاية الخرطوم، بالأمانة العامة لحكومة الولاية برئاسة الوالي وبحضور الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب ومدير عام مصلحة الأراضي طه دفع الله الطيب ومدير هيئة نظافة ولاية الخرطوم عماد الدين خضر ومديرة إدارة الإستثمار بجهاز المغتربين آمنة جعفر عبد العليم.

وناقش اللقاء الفرص الإستثمارية المتاحة للعاملين بالخارج بالولاية من أراضٍ سكنية ومشاريع استثمارية.

من جانبه، أكد مكين أن جهاز المغتربين بدأ بالفعل في العمل على ترميم العلاقات بينه والمغتربين لإعادة الثقة المفقودة، واستعرض خلال اللقاء أهم مشروعات خطة الجهاز المستقبلية والتي تتمثل أبرزها في انتقال الجهاز إلى مفوضية شؤون الهجرة والمهاجرين السودانيين وإجازة القانون الجديد خلال الايام القادمة، فضلاً عن إعادة هيكلة الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج ومشروع البوابة الإلكترونية والتي تعنى بتقديم كافة الخدمات الهجرية وعمل إحصاء دقيق للسودانيين بالخارج وتسهيل معاملاتهم.

وجدّد مكين عزم الجهاز على تقديم مشروعات حقيقية بالتعاون مع حكومات الولايات، وأكد حرص الحهاز على تأسيس شراكات استراتيجية مع بعض الشركات العقارية الكبرى لتوسيع قاعدة الخدمات التي تقدمها الدولة للمغترب.

ومن جهته، أكد مدير عام مصلحة الأراضي طه دفع الله الطيب، استعداده للتعاون مع جهاز المغتربين لتقديم خدمات مميزة لأبناء السودان بالخارج.

صحيفة الصيحة