“رسالة غرامية وهدية غريبة”.. تفاصيل جديدة تقلب الموازين في قضية آمبر هيرد وجوني ديب





أثارت تفاصيل جديدة ظهرت في دعوى التشهير التي رفعها ثنائي هوليوود الشهير المثير للجدل، جوني ديب وآمبر هيرد ضد بعضهما في محكمة بولاية فرجينيا، مفاجأة، قد تقلب موازين المعادلة لصالح نجم “قراصنة الكاريبي”.

وفي التفاصيل، شكك محامو ديب في مزاعم “هيرد”، بشأن إساءة معاملتها، حيث قدم المحامون لهيئة القضاء سكيناً كانت أهدته هيرد لنجم سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي عام 2012 إضافة إلى رسالة حب كتبتها له.

ووجهت المحامية كاميل فاسكيز سؤالا لهيرد قائلة “هذا هو السكين الذي أعطيته للرجل الذي يسكر ويصبح عنيفا تجاهك؟لترد الممثلة الشقراء قائلة “هذا هو السكين الذي قدمته له هدية، نعم” مضيفة أنها لم تعتقد أنه سيطعنها به.

عبارات حب

في حين ، قرأ محامي ديب فقرات من دفتر يوميات قالت هيرد إن الزوجين احتفظا به لتبادل عبارات الحب.

ليتبين أن هيرد كتبت في مايو 2015، أي بعد شهرين من إصابة ديب بجرح في إصبعه نتيجة إلقاءها زجاجة عليه، “الحب الحقيقي لا يتعلق فقط بجنون العاطفة أو اختيار أمان السلام، إنه يتعلق بكليهما”.

كما أضافت “ما زلت، ربما أكثر من أي وقت مضى، أرغب في تمزيقك والتهامك وتذوقك”.

وفي مقتطف آخر بعد شهر العسل في يوليو 2015 على متن قطار الشرق السريع، قالت هيرد إنها “لا تستطيع تخيل شهر عسل أكثر روعة”، مضيفة “أحبك أكثر وأكثر كل يوم يمر”.

صحيفة المرصد