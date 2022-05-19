المؤتمر الشعبي : التنسيقية العسكرية للوطني هي التي قامت بالانقلاب





اكد حزب المؤتمر الشعبي رفضه للحكم العسكري ومطالبته بالترتيب للانتخابات وتشكيل حكومة مدنية منتخبة.

وقال القيادي بالحزب، ابوبكر عبد الرزاق، لـ”الجريدة” ان موقفهم هذا راسخ منذ2014 وقدمه الحزب ضمن ورقة الحوار الوطني. ووصف عبدالرازق انتقاد المؤتمر الوطني لموقف الشعبي ورؤيتهم في أبعاد العسكر عن السلطة بأنه أمر طبيعي لأن المؤتمر الوطني متماهي مع العسكر، مشيراً إلى أن التنسيقية العسكرية للمؤتمر الوطني هي التي قامت بانقلاب الـ25 من اكتوبر الماضي وأضاف بأن مطالبتهم بابعاد العسكر لم يقدموها لفولكر فقط بل لكل القوى السياسية ولمجلس السيادة مؤكدا بأن رؤيتهم راسخة وضد حكم العسكر ولن تغيير.

الخرطوم: عيسى جديد

صحيفة الجريدة