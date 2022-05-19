شكاوى من استمرار المخالفات المرورية مدفوعة القيمة بالجزيرة





شكا عدد من اصحاب المركبات مستخدمي طرق المرور السريع بولاية الجزيرة من استمرار المخالفات المرورية مدفوعة القيمة رغم اعلان ادارة المرور بالولاية عن خلو اسبوع المرور العربي من المخالفات مدفوعة القيمة ، وطالبوا الادارة العامة للمرور بالجزيرة للنظر في الامر ، وبسؤال محرر (الجريدة) لاحد دوريات المرور بعبور العريباب شرق مدني عن مجانية المخالفات افادوا بأنهم لم يأتيهم توجيه بذلك .

وكانت ادارة مرور ولاية الجزيرة قد اعلنت في مؤتمر صحفي عقدته بمقرها بودمدني وبحضور والي الجزيرة عن تخفيض ٥٠% فى كافة المعاملات المرورية بجانب خلو اسبوع المرور العربي الذي انطلق يوم امس الاول ويستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري ، خلو الاسبوع من المخالفات المرورية مدفوعة القيمة مع اكتفاء ادارة المرور بالجانب التوعوى فقط.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة