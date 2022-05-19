مطالبات بمراجعة العقد الخاص بقناة الجزيرة الفضائية





طالب مواطنون بودمدني بمراجعة العقد الخاص بقناة الجزيرة الفضائية واشاروا للزيادات المتواصلة للاشتراك الشهري المقدر بالف جنيه وكشفت متابعات (الجريدة) عن مخاطبة والي الجزيرة المكلف لأمين عام الحكومة بالولاية لمراجعة العقد ومراجعة الزيادة السنوية في الايجار .

وقال المواطن عبيد موسي سليمان فى حديثه لـ”الجريدة” امس : جلسنا مع والي الولاية لمعرفة ما يدور بقناة الجزيرة الفضائية خاصة وانها تحتل مساحة واسعة من مباني فضائية الجزيرة الخضراء ، ولفت للزيادات المتواصلة في قيمة الاشتراك وقال : اقتربت مواعيد كاس العالم ولاحظنا ان هناك زيادة شهرية في قيمة الاشتراك بلغت الف جنيه ، حيث ارتفعت قيمة الاشتراك في فبراير من ١٥٠٠ الى ٢٥٠٠ جنيه فيما ارتفعت في مارس الى ٣٥٠٠ وفى ابريل الى ٤٥٠٠ جنيه ، واعتبر عبيد ان القناة تمارس الابتزاز المادى على حد قوله ، وذكر ان ادارة القناة ارجعت الزيادات المتواصلة لارتفاع المواد البترولية والكهرباء ، ونوه الى ان والي الولاية دفع بمذكرة لامين عام الحكومة لمعرفة ما يدور الا ان امين عام الحكومة قال : فتشت وما لقيت عقد شراكة بين حكومة الولاية والقناة ، وأبدى عبيد استنكاره لما يحدث في امر قناة الجزيرة الفضائية.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة