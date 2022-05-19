المقاومة : مليونية 19 مايو ستتجه نحو القصر و 4 نقاط للتجمع





حدّدت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، أربع نقاط للتجمّع لمليونية التاسع عشر من مايو الجاري، المقرّرة، اليوم والمتجهة نحو القصر الجمهوري.وقالت مقاومة الخرطوم في تعميمٍ صحفي مشترك، إنّ مليونية التاسع عشر من مايو، ستكون صوب القصر.وأشارت إلى أنّ نقاط التجمّع ستكون جاكسون، القندول، محطة الغالي، حديقة القرشي.ويشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلة من الخامس والعشرين من أكتوبر، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاح البرهان.

واعلنت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق، عن الخروج في مليونية التاسع عشر من مايو، مشيرةً إلى أنّه لا رجعة من العهد. وأضافت”كلمتنا قلناها داوية ومسموعة البلد دي حقتنا لا رجعة من القول والفورة مليون”. وتابعت” البينا عهد ووعد مع أخوانا القدّموا أرواحهم وأطرافهم”.وأشارت إلى أنّ الفعل المقاوم الرافض للانقلاب مستمرُ بلا توقف من أجلّ تحقيق الحرية والسلام والعدالة، وبناء الديمقراطية الراسخة والمستدامة.

صحيفة الجريدة