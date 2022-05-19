طبيب قطري.. يعلن مثليته ويصرح: المثلية موجودة في قطر حتى لو لم نقرّ بذلك





احتفل العالم هذا الأسبوع باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية. مجتمع الميم في العالم العربي لا يزال يعاني تهميشاً وملاحقة قانونية في عدد كبير من الدول.

الدكتور ناصر محمد، طبيب قطري قرّر أن يعلن مثليته خلال لقاء مع “بي بي سي” بعد أن طلب اللجوء بنجاح في الولايات المتحدة. يريد ناصر أن يدافع عن حقوق المثليين في قطر آملاً أن يصنع تغييراً إيجابياً في البلد الذي اضطر إلى مغادرته.

موضوع المثلية في قطر يثير بلبلة في الآونة الأخيرة قبيل استقبال البلاد لمباريات كأس العالم، حيث القوانين المعتمدة للتعامل مع المشجعين المثليين لم تتضح تماماً بعد.