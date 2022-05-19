الحكومة تتعهد بكشف الحقائق بشأن (بنزين) غير مطابق للمواصفات





تعهّد وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله، بكشف الحقائق وتمليك الرأي العام المعلومات الكاملة بشأن توزيع بعض المحطات لبنزين غير مطابقٍ للمواصفات.

وقال وزير الطاقة والنفط في بيانٍ صحفي، الخميس، إنّ لجنة التحقيق باشرت أعمالها وأودعت عينات من بعض المستودعات للفحص، بعدما رشحت معلومات حول توزيع بعض المحطات لبنزينٍ غير مطابقٍ للمواصفات.

وأضاف” استبعد تمامًا أنّ تكون باخرة وقود قد دخلت وهي غير مطابقة للمواصفات بدليل قلّة الكميات وسلامة جلّ المحطات”.

وأشار وزير الطاقة والنفط إلى أنّ الكميات محلّ الشكوى تمّ إيقافها فورًا كإجراء وقائي ومن ثم تمّ تشكيل اللجنة للتقصيّ ومعرفة مرحلة التلوّث محلّ الشكوى.

وشكا مواطنون في العاصمة السودانية الخرطوم، مؤخرًا من تعطّل مركباتهم بعد وقتٍ قصير من تعبئتها بالبنزين من بعض محطات الوقود.

صحيفة الصيحة