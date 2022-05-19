ضبط شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات





أنهت إدارة مكافحة المخدرات بولايتي شمال وجنوب كردفان مغامرات أفراد شبكتين إجراميتين تنشطان في تهريب المخدرات من مناطق الإنتاج عبر كردفان الكبرى إلى ولاية الخرطوم، واتخذت إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين.

وتعود تفاصيل البلاغ بحسب مدير إدارة مكافحة المخدرات بولاية شمال كردفان إلى توفر معلومات لإدارته عن نشاط إجرامي لشبكة ينشط أفرادها في تهريب المخدرات عبر مركبة لاند كروزر، وتم وضع خطة للتصدي لأفراد الشبكة والإيقاع بهم وتكليف فريق ميداني بذلك حيث نجح الفريق في تحديد مسار العربة ونصب كميناً لها وعند اقتراب المركبة من نقطة الكمين حاول سائق المركبة الهرب وأطلق اثنان من الذين كانوا معه أعيرة نارية تجاه القوة التي بادلتهم إطلاق النار واشتبكت معهم .

وتمكن الفريق من تعطيل المركبة والقبض على السائق وضبط عدد 2255 قندول بنقو بداخل المركبة بجانب علبتين خزنة بها عدد 16 طلقة نارية لبندقية جيم 3 وفرار متهمين اثنين أحدهما مصاب ونتج عن الاشتباك إصابة اثنين من منسوبي الشرطة جرى إسعافهما لتلقي العلاج .

وجرى اقتياد المتهم والمركبة إلى دائرة الاختصاص وإخضاعه للتحري. وحصل التحري على معلومات دقيقة عن العملية والمتهمين الاثنين الهاربين وبعض المستندات والمتعلقات الشخصية خاصتهما وتم اتخاذ إجراءات قانونية بالقسم الأوسط بالأبيض في مواجهتهما تحت المادتين 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة 26من قانون الأسلحة والذخيرة.

وبولاية جنوب كردفان نجح فريق من إدارة مكافحة المخدرات في الإيقاع بأفراد شبكة تنشط في تهريب الحبوب المخدرة من الولاية إلى باقي أنحاء البلاد وذلك بناء على معلومات دقيقة حيث تحرك فريق ميداني ونصب كميناً لأفراد الشبكة وضبط عدد 1000 حبة مخدرة بحوزة متهمين اثنين واقتيادهما إلى دائرة الاختصاص واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهما تحت المادة 15/أ بالقسم الأوسط بمدينة كادقلي حاضرة الولاية.

صحيفة الصيحة