السودان..السلطات تداهم منزل سكرتير الحزب الشيوعي





على نحوٍ مفاجئ وفق التعميم.

أعلن الحزب الشيوعي في السودان، عن مداهمة الأجهزة الأمنية لمنزل السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب.

وقال الحزب بحسب تعميمٍ صحفي، الخميس” تمّت مداهمة من قبل أجهزة الأمن لمنزل السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب، وتمّ اقتياده لجهة غير معلومة”.

والأربعاء، أعلن الحزب الشيوعي السوداني عن إيقاف واحتجاز وفده والتحقيق معه من قبل جهاز الأمن الخارجي التابع لحكومة جنوب السودان، حول سفره إلى كاودا دون إخطار السلطات في دولة جنوب السودان.

باج نيوز