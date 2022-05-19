عقد مؤتمره الأول بدنقلا .. المجلس الأعلى لكيانات الشمال يتمسك بالحكم الذاتي





تمسك المجلس الأعلى لكيانات الشمال بالحكم الذاتي للولاية الشمالية، وأن يقوم كل إقليم بسن قوانينه وتشريعاته وفق طبيعته وتركيبته السكانية مع إختيار الحاكم دون تدخل من المركز .

و عقد المجلس الأعلى لكيانات الشمال مؤتمره الأول اليوم بدنقلا بمشاركة عدد من الأجسام .

وأكد رئيس المجلس لكيانات الشمال الباقر عكاشة أن المجلس لديه رؤية تقوم على التوافق الوطني ومعالجة تحديات المرحلة ودعم الانتقال الديمقراطي ونيل الحقوق المهضومة والاتفاق والمتمثلة في أن ينال كل إقليم حكما ذاتياً تحت ظل السودان الموحد ،على أن يقوم كل إقليم بسن قوانينه وتشريعاته وفق طبيعته وتركيبته السكانية مع إختيار الحاكم دون تدخل من المركز ، و أن ينتفع كل إقليم بنسبة 80% من موارده وأن يكون حاكم الاقليم عضو في المجلس السيادي بحكم المنصب وله الحق بجانب أعبائه في الاقليم المشاركة مع الآخرين في المجلس السيادي لتسيير مهام الوزارات السيادية الدفاع، الداخلية، الخارجية والاعلام .

وأشار في تصريح لـ (سونا) أنه لحين إنعقاد المؤتمر الدستوري لابد من تحقيق المطالب المشروعة وهي تقسيم الدوائر الجغرافية بالتساوي مع كل الأقاليم وترسيم الحدود بين الولايات المتداخلة والتأمين على التجارة الحدودية.

وأوضح أن رؤيتهم تقوم على أن تكون كل الرخص الصادرة من مفوض التجارة لمواطني الولاية والاتصال بالمنظمات العالمية التي تعمل في مجال البيئة والتعليم والتغير المناخي وكل مايهم المواطن في معاشه وقيام محفظة للانتاج والانتاجية لدعم المزارعين والاسراع في إدخال الطاقة الشمسية البديلة لتقليل تكلفة الانتاج وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، و أن يكون أي حوار سوداني سوداني بعيداً عن أي تدخلات أجنببة وابعاد الحركات المسلحة من مناطق التعدين ومحاربة عصابات النهب المسلح وتجارة البشر .

و تمسك عكاشة بأن يكون والي الولاية له الصلاحية الكاملة في ولاية الولاية ومعالجة التشوهات والتقاطعات في القوانين مابين ماهو اتحادي وولائي خاصة في جانب إستثمار الأراضي والمعابر.

وقال رئيس المجلس الاعلى لكيانات الشمال أنهم في المجلس يدعمون ويساندون مرحلة الانتقال والحكومة الحالية مع ضرورة تفعيل القوانين التي تضبط السيولة الأمنية والمضاربات في السلع الاستراتيجية والاستهلاكية.

وكان قد تحدث في المؤتمر عدد من الأجسام منادين بضرورة الوحدة والتماسك ونبذ الخلافات من أجل مصلحة واستقرار وتقدم السودان ونيل كافة الحقوق.

باج نيوز