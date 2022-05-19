الخارجية تستنكر حديث وزير الخارجية الاثيوبي بشأن منطقة الفشقة السودانية





تستنكر وزارة الخارجية بأشد العبارات حديث السيد دمقي موكنن وزير الخارجية الأثيوبي أمام برلمان بلاده بتاريخ 17/5/2022م بشأن منطقة الفشقة السودانية والذي إستند فيه على معلومات غير صحيحة ومضللة ومخالفة لإقرار أثيوبيا بما ورد في إتفاقية 1902 وبروتكول 1903 الخاص بوضع العلامات الحدودية بين البلدين و المذكرات المتبادلة بين وزيري خارجية البلدين في 18يوليو 1972م. يجئ هذا في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الإستقرار والتهدئة والإبتعاد عن بث خطابات الكراهية والتصعيد.

يود السودان التأكيد على أن إنتشار قواته الأمنية داخل حدوده جزءً لايتجزء من ممارسته لسيادته على أراضيه وضبط حدوده المعترف بها دولياً.

كما يؤكد السودان على عمق العلاقات والروابط الأخوية المتجذرة بين الشعبين السوداني والأثيوبي، ويدعو الشقيقة جمهورية أثيوبيا الفدرالية لإستئناف أعمال لجان الحدود المشتركة في أقرب وقت والإنخراط الجاد في عملية إستكمال تكثيف العلامات الحدودية بين البلدين.

وكالة سونا