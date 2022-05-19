هشام الشواني: ما الذي يراه الشيوعي في حركتي الحلو وعبد الواحد ؟!





بعيدا عن لماذا اعتقلت سلطات جوبا قيادة الحزب الشيوعي السوداني، أتمنى أن أفهم مالذي يراه الحزب الشيوعي في حركتين غير قوميتين، حركات تستغل العرقية، وتتبنى مشروع هويات ثقافية تؤسس على رؤية عنصرية ضد اللغة العربية والإسلام، وتقدم تفسير استعماري اسشتراقي حول الصراع، ثم تتحالف تماما مع المشروع الصهيوني والامبريالي، وتتلقى دعما مؤكدا من الغرب، وترتكب جرائم مؤكدة في مناطق الحرب، وتتبنى رؤى ليبرالية علمانية بشكل متطرف لمزيد من الحرب وفي ذات الوقت تدعو لأشكال ملكية شبه اقطاعية تسمى الحواكير!!

ما أرغب في فهمه حقا مالذي رآه الحزب الشيوعي في حركات (الحلو/عبدالواحد) بما تمثله من مشروع لحصار السودان فيتحالف معها وينسق للعمل؟ المعارضة السودانية حقا تحتاج لمراجعات فكرية وأخلاقية ووطنية.

هشام الشواني