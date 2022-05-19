(لأول مرة من غير ثوب) شاهد مقطع فيديو “حديث” للمطربة “هدى عربي” تجري بروفاتها على سجيتها “دون تكلف” يحصد آلاف التعليقات





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو “حديث” للمطربة “هدى عربي” تجري جانبا من بروفاتها على سجيتها “دون تكلف”.

وحصد المقطع الذي ظهرت فيه “عربي” لأول مرة من غير ثوب، تجري بروفاتها الأخيرة لحفل “رتينة” آلاف التعليقات على منصات التواصل.



وتحيي المطربة السودانية المعروفة “هدى عربي” حفلاً غنائياً، من تنظيم مقهى رتينة الثقافي، الجمعة، بفندق كورنثيا بالخرطوم، بشراكة إعلامية من راديو مريود.

الخرطوم: (كوش نيوز)