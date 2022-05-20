



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022م

صحيفة الانتباهة:

الخارجية:”يونيتامس” لم تف بالتزاماتها وطرد فولكر غير وارد احاليًا

مداهمة منزل سكرتير”الشيوعي” واقتياده إلى جهة غير معلومة

الآلاف يخرجون في الخرطوم والولايات للمطالبة بالحكم المدني

الثروة الحيوانية: انسياب صادر الماشية للأسواق السعودية

الطاقة: سيتمّ كشف حقائق البنزين الملوّث وتمليك الرأي العام المعلومات كاملةً

صحيفة الجريدة:

125 إصابة في مليونية 19 مايو

وقفة احتجاجية للمقاومة بسنار ترفض قتل المواطنين في أبو نعامة

اعتقال قيادات بالحزب الشيوعي

إطلاق سراح طه مدثر بالضمان بعد حبسه في القضارف

هيئة محامي دارفور تحذّر السلطات وتطالب بإطلاق سراح صالح محمود فورًا

صحيفة الصيحة:

الخارجية تهاجم”يونيتامس” وتتّهمها بالتقصير

الطاقة تقرّ بدخول”وقود” غير مطابق للمواصفات

تظاهرات في الخرطوم…اعتقال قيادات بـ”الشيوعي”

سفير الإمارات: القيادة الجديدة ستدفع بالعلاقة مع السودان إلى آفاق أرحب

صحيفة أخبار اليوم:

– تويوتا تكشف عن تندرا وتاكوما موديلات 2023 بتحديثات جديدة

– بلومبيرغ: ارتفاع جنوني بأسعار البنزين في أميركا

– أميركا تحذر من قيام كوريا الشمالية بـ«حماقة» خلال جولة بايدن

– أجراس فجاج الارض ..عاصم البلال الطيب ..احمد عثمان رزق ..حققنا أحلامنا وكل عاشق الرازى عقبالو

صحيفة بدون عنوان:

– لجنة أطباء السودان تتهم القوات الإنقلابية باطلاق البنبان مباشرة على أجساد الثوار

– السلطات تداهم منزل سكرتير الحزب الشيوعي السوداني وتعتقله

– الحرية والتغيير المركزي يصف لقاءات الآلية الثلاثية بالجيدة والبناءة

– الطاقة تتعهد بتمليك حقائق البنزين الفاسد بكل شفافية

– الثروة الحيوانية تنفي خبر توقف صادر خراف الهَدْي للمملكة السعودية

– الزراعة تطبق برامج الحوكمة والعمل المؤسسي التكاملي والبرامج الذكية في الانشطة والخدمات الزراعية

– شمال كردفان تشهد إنشاء أول مصنع من نوعه لإنتاج حليب الأطفال

– السكة حديد تستقبل 20 وابورا ساحبا جديدا في يونيو

– مراجعة أعمال اللجان بالخرطوم في إطار الإستعداد لامتحان الشهادة الثانوية

– البحيرة والاتبراوي وسيدون وبعض مناطق المتمة وبربر لاتزال في وضع الصامت بدون شبكة هواتف

– تأجيل الأسبوع رقم 18 للممتاز وتحديد 11 يونيو لاستئناف المنافسة

– لجنة المنتخبات تقرر دعوة منتخب الجنوب وتعين مشرفين إداريين للمنتخبات

– أبراهومة مرشح لتولي تدريب المنتخب الوطني الرديف ويقوده لدورة تركيا

– وفد نادي الأمل يزور الإتحاد العام ويقدم مقترح تشكيل لجنة تطبيع جديدة

صحيفة السودانيٰ:

– وزير الخارجية: (أهم شيء في مهام يونيتامس هو توفير الدعم لعمليات الإحصاء والانتخابات..

– تقرير طبي للمحكمة: الحالة الصحية للبشير خطيرة

– الحزب الشيوعي: جهة غير معلومة تقتاد الزميل صالح محمود إلى مكان غير معلوم فور عودته من دولة جنوب السودان

– مُداهمة من قبل أجهزة الأمن لمنزل السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب، وتم اقتياده لجهة غير معلومة

– الشيوعي لـ(السوداني): لقاؤنا بالحلو وعبد الواحد لإكمال بناء المركز المُوحّد لقوى الثورة لإسقاط الانقلاب

– المحكمة تُوجِّه تهمة القتل لـ(15) شخصاً في قضية شهداء شرطة منطقة سنقو

– عضو مجلس السيادة د. سلمى تأمل أن تكون المحبة شعار أهل السودان حتى يتجاوز أزماته

– عبد الرحمن الغالي القيادي بحزب الأمة القومي يكتب 6 نقاط حول: كيف ولماذا سافر قيادات الشيوعي إلى كاودا؟!

– السفير عبد المحمود عبد الحليم يكتب: كين شيمورا ومحمد يوسف اندوكاي.. تعدّدت الأسباب

صحيفة النيل الدولية:

– الخارحية: يونيتامس لم توف بالتزاماتها تجاه دعم الانتقال في السودان

– قوات السيطرة بغرب دارفور تبيد كميات من الأسلحة والمواتر بالجنينة

– التصديق بقطعة أرض لبناء مصنع ألبان لأطفال السودان

– بدء الإستعدادات لإمتحانات الشهادة الثانوية بالخرطوم

– اعتقال قيادات الحزب الشيوعي فور وصولها الخرطوم من جوبا

وكالة السودان للأنباء “سونا”

– البرهان يؤكد على دور الدبلوماسية في عكس وجه السودان المشرق

– رئيس مجلس السيادة يهني الرئيس الصومالي بفوزه في إنتخابات الرئاسة

– عقار يؤكد إهتمام الدولة بقضايا ومعاش المواطنين بمدينة سواكن

– عضو السيادي د. الهادي إدريس يلتقي لجنة حكماء السودان

– الخارحية:يونيتامس لم توف بالتزاماتها تجاه دعم الانتقال في السودان

– الخارجية تستنكر حديث وزير الخارجية الاثيوبي بشأن منطقة الفشقة السودانية

– وكيل الخارجية:مرجعية لجنة التعامل مع اليونيتامس الوثيقة الدستوريةواتفاقية سلام جوبا

– خروج تظاهرات 19مايو تطالب بالحكم المدنى بولايةالخرطوم وبعض مدن الولايات

– وزيرة التجارة تبحث تجارة الحدود مع والي نهر النيل

– وزارة الاستثمار تؤكد جاهزيتها لتذليل معوقات الاستثمار بالولايات

– التصديق بقطعة أرض لبناء مصنع ألبان لأطفال السودان

– برطم يلتقي وفد الشركة الوطنية الصينية للبترول

– بيان لوزارة الثروة الحيوانية يؤكد إنسياب صادر الماشية للأسواق السعودية

– مدير عام المحاجر:المملكة السعودية من أميز الأسواق العربية للحوم السودانية

– وزير الداخلية المكلف يدعو للالتزام بإجراءات الوقاية والحماية والسلامة

– انطلاق فعاليات مبادرة الـ”مليار وجبة” الاماراتية للأسر الفقيرة بالسودان

– بحث سبل التكامل بين السودان ومصر في سوق رأس المال

– وزير الطاقة: نطبق كافة الإجراءات المعملية

– توقيع بروتوكول صحي وتسلم دفعة مساعدات طبية صينية للسودان

– المركزي يبحث سبل تقوية العلاقات المصرفية مع نظيره بجنوب السودان

– المجلس الأعلى للثقافة بالنيل الأزرق يرحب بزيارة قافلة الثقافة الإتحادية

– إنطلاق مبادرة لتنمية وتطوير وحدة اورشي الادارية بشمال دارفور

– إنطلاق التوزيع المجاني لعلاج مكافحة الديدان المنقولة بالأتربة بالجزيرة

– المدير العام للحج بالخرطوم يتفقد مركز تقديم الخرطوم بحري

– الأمين العام لحكومة شمال دارفور بالانابة يتفقد اقسام الطواري والمستشفيات

– قوات السيطرة بغرب دارفور تبيد كميات من الأسلحة والمواتر بالجنينة

– ترتيبات لتعيين معلمين لمدارس اللاجئين بالقضارف

– بدء الإستعدادات لإمتحانات الشهادة الثانوية بالخرطوم

– ولاية الخرطوم :توجيهات بمعالجة وتقوية التروس النيلية

– بدء عمليات صيانة وترميم طرق مدينة القضارف

– والي القضارف المكلف يؤكد التزامه بتشيد طريق الحواتة المفازة

– والي القضارف المكلف يتفقد ورشة الكهرباء وعدد من المنشأت بالولاية

– نائب والى جنوب كردفان يتسلم مذكرة مطالب عمال الخدمة المدنية

– انطلاقة الورشة التحققية لمشروع الاصماغ والتكييف بمحلية شيكان

– المجلس الأعلى لكيانات الشمال يعقد مؤتمره الأول

– نهر النيل تودع اللواء ركن ربيع موسى قائدسلاح المدفعية السابق

– مباحث أم درمان تفتح عدد من البلاغات على أوكار معتادي الإجرام

– حنان حاكم تتفقد منشآت المدينة الرياضية وتستمع لتقرير المسؤول

– الشباب والرياضة تمتدح الدور الرائد والفاعل للشرطة السودانية

– الحصان (يوم زين) بطلاً لكاس وزير الداخلية باسبوع المرور العربي

– تأجيل الأسبوع الـ (18) بالدوري الممتاز

– لجنة المنتخبات الوطنية تشيد بدعم مؤسسة الرئاسة للمنتخب الوطني