السلطات تطلق سراح الخطيب و صالح محمود





أطلقت السلطات الأمنية سراح عضوي الحزب الشيوعي ؛ محمد مختار الخطيب و صالح محمود.

و قال الحزب في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “السلطات الأمنية وفي ساعات مبكرة في حوالي الساعة الثانية صباحاً اليوم الجمعة 20 مايو 2022، تطلق سراح الزميلين السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب والزميل صالح محمود عضو اللجنة المركزية و المكتب السياسي للحزب”.

و أمس قال الحزب إن قوة من جهاز الأمن و المخابرات اعتقلت الخطيب و صالح عقب عودتهما من جوبا.

باج نيوز