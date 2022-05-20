رئيس وأعضاء مجلس السيادة الإنتقالي ينعون قيرزلدا الطيب زوجة العالم البروفيسور عبدالله الطيب





ينعي رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، عند الله تعالى، المغفور لها بإذن الله،الفنانة التشكيلية قيرزلدا الطيب ،زوجة العالم الراحل بروفيسور عبدالله الطيب، والتي وافتها المنية اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

ومجلس السيادة إذ ينعيها،إنما ينعي للشعب السوداني زوجة وفية، حفظت وصانت مقتنيات الراحل الثمينة من الكتب والمراجع التي أفنى عمره، قارئاً ومؤلفاً وشارحاً لمضامينها.

لقد ساهمت الفقيدة في التوثيق للحياة السودانية من خلال رسوماتها ولوحاتها الفنية التي عبرت عن ثراء الثقافة السودانية وتنوعها.

نسأل الله أن يتقبلها قبولاً حسناً ويسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .إنا لله وإنا إليه راجعون.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي