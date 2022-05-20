للمرة الثالثة خلال شهور.. استخراج هاتف من بطن شاب مصري





في واقعة تكررت للمرة الثالثة خلال شهور قليلة، تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي من استخراج هاتف جوال من بطن شاب في محافظة القليوبية شمال البلاد.

ونجح الفريق الطبي برئاسة الدكتور هشام السيد العريف، مدرس مساعد الجراحة العامة بكلية الطب جامعة بنها، من استخراج هاتف محمول من بطن شاب يبلغ من العمر 25 عاما ويعاني من آلام ومغص بالبطن والمعدة، وفقا للعربية.

واستقبل قسم جراحة الطوارئ بالمستشفى الجامعي مساء أمس الخميس، شابًا يعاني من آلام شديدة في المعدة ومغص بالبطن، وبفحصه تبين وجود أجسام غريبة في معدته.

وقرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة لاستخراج الأجسام الغريبة، وفوجئوا بوجود هاتف محمول ملفوف داخل كيس أسود في معدته، وتم استخراجه على الفور.

وقبل شهور تمكن فريق طبي مصري من استخراج هاتف محمول من معدة شاب في مدينة كفر الزيات بالغربية.

وقرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة له لاستخراج الجسم الغريب، حيث اكتشفوا أنه هاتف محمول ولفافة أخرى كانت تعيق عملية هضم الطعام.

وقبلها بأشهر، حدثت واقعة مماثلة ولكن في محافظة أسوان، حيث نجح فريق طبي في استخراج هاتف محمول من معدة شاب أيضا كان قد ابتلعه قبل 6 أشهر.

واستقبل مستشفى أسوان الجامعي جنوب القاهرة مواطناً يشكو من آلام شديدة في البطن. وبفحصه تبين أنه يعاني من التهابات وتقلصات شديدة في المعدة والأمعاء.

وذكرت إدارة المستشفى أنه تم إجراء أشعة وفحوصات، وتأكد الأطباء أن حالته تستلزم إجراء جراحة عاجلة لاستخراج جسم غريب في بطنه يسبب له تلك الآلام.

وأضافت أن الأطباء نجحوا في استخراج هاتف محمول من معدة المريض.

البيان