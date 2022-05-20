شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تؤدي رقصة “الصقرية” المرتبطة بالفروسية باقتدار وتحصد آلاف الإعجابات





حصدت فتاة سودانية تؤدي باقتدار رقصة “الصقرية” المرتبطة بالفروسية، آلاف الإعجابات على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لها على نطاق واسع.

ويشتهر السودان بتعدد الرقصات الشعبية حيث يعتبر الرقص احد وسائل التعبير لدى الكثير من القبائل وهو نوع من التعبير عن المعتقد والسلوك الاجتماعي المرتبط بالحياة اليومية مثل الزراعة ومن فرح وحزن وبطولة وفروسية.

ونتيجة للتباين الاثني والقبلي فقد نتج تنوع واختلاف في الرقصات من منطقة الي اخرى وكمثال، رقصة الصقرية، وهي من الرقصات المرتبطة بالفروسية وتنتشر في سهل البطانة وشرق السودان.



وسميت بالصقرية لأن الراقصين يهزون سيوفهم وهم في وضعية أشبه بمشية الصقر الجارح بل يتمادون في أن يفرد أحدهم ملفحته مشبهاً جناحي الصقر ويرقد الآخر على الأرض كما الضحية ويحوم حوله الثاني فارداً جناحيه كالصقر الكاسر منقضاً على فريسته.

الخرطوم: (كوش نيوز)