بالفيديو.. (في مشهد لاقى انتقاداً لاذعاً) المؤثر “مديدة الحلبي” يدردق لفتاة فاتنة على الهواء قائلاً (الشنب دا كلو تدردقي؟!)





في مشهد لاقى انتقاداً لاذعاً، على منصات التواصل الاجتماعي، وثق مقطع فيديو استجابة نجم تيك توك فائز الطليح، الشهير “بمديدة الحلبي” لتعليمات فتاة (تدردق) لها على الهواء، مفتوناً بها.



وأظهر المقطع الفتاة وهي تطلب منه أن (يتدردق) قائلة بسخرية (ادردق لف تاني اعطيني أحلى درديقة من عندك، عشان تاني لمن تجي تواجهنا)، ورد الطليح: الشنب دا كلو تدردقي؟! وأردف (واحد قال لي الله يرحم شنبك).

الخرطوم: (كوش نيوز)