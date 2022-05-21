قصة حب سرية وتجربة قاسية” .. اعترافات “صادمة” للراحل سمير صبري عن سبب عدم زواجه !





قال الفنان الراحل سمير صبري في لقاء تليفزيوني قديم، إن سبب عدم زواجه هو تجربة انفصال والده عن والدته .

وحاول “صبري” أن يعيد والده إلى والدته لكنه فشل، وبعدها تزوج الوالد ومن ثم تزوجت الوالدة.. الأمر الذي وضع ضغطا كبيرا عليه.

وقرر الفنان خوض التحدي كي يثبت للجميع أنه لم يتأثر أو يفشل، خاصة وأن زوج والدته كان له أبناء من زيجة سابقة وزوجة والده كان لها نفس الأمر.

وأًصر “صبري” على عدم الدخول في تجربة الزواج حتى لا يحدث لأحد آخر ما مر به هو في صغره، وهو ما اهتدى له في النهاية.

ولم تكن حياته خالية من العواطف، فتردد كثيرا أن قصة حبه الأولى كانت بصحبة “ميمي” ابنة فريد الأطرش، أو بالأصح الابنة السرية لفريد الأطرش.

وأكد أنه تعرف عليها حينما كانت تأتي لزيارة أصدقائها بالقرب من منزله، وحينما تعرف إليها أكدت له أنها ابنة فريد الأطرش، من زيجة سرية ولكنه يخفيها عن الجمهور.

وفي سنواته الأخيرة أكد أن الفنانة التي أحبها وكاد أن يتزوجها هي سماح أنور، وأنه بالفعل اشترى خاتم الزواج ولكن الأمر لم يفلح في النهاية بسبب فارق العمر الكبير بينهما.

صحيفة المرصد