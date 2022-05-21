(18) كتلة تعلن تحالفاً سياسياً جديداً بالنيل الأزرق





وقعت (18) كتلة ثورية بإقليم النيل الأزرق، بقاعة مركز دراسات السلام والتنمية بالدمازين، يوم الجمعة، على الإعلان عن التحالف السياسي الجديد (قوست).

وأوضح عضو التحالف إبراهيم عامر حامد بحسب (سونا)، أن (قوست) تضم القوى الثورية والقوى السياسية والباحثين الأكاديميين والمهن المتخصِّصة الثورية ومبادرة المجتمع المدني ولجان المقاومة والمهتمين بقضايا النيل الأزرق.

ويجيئ التحالف باسم (تحالف القوى الوطنية للسلام والتغيير) والمختصر باسم (قوست) بعد حوارات ونقاشات مع كافة المكونات الثورية والمهتمين بقضايا وانسان النيل الأزرق، بالإضافة إلى الإدارات الأهلية بالإقليم حيث امتدت هذه المشاورات أكثر من ثلاثة أشهر.

وسيعمل التحالف في طيات وثيقته على تحقيق (26) بنداً أساسياً من بنود الإعلان حيث تتضمّن الوثيقة ملفات السلام الشامل وقضايا العائدين والنازحين وقضايا التنمية والإعمار وقضايا الثروة والسلطة حسب إتفاق جوبا للسلام الي جانب العديد من الملفات المهمة في الوثيقة.

صحيفة الصيحة