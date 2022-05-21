(يونيتامس): “دعم التحول” من صميم مهامنا في السودان





أكدت بعثة الأمم المتحدة الخاصة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، أنها تعمل وفقاً لتفويض صادر عن مجلس الأمن الدولي، مشددة على أن السودان عضو في الأمم المتحدة، وأن البعثة تعمل في السودان بطلب من حكومته، وأن الأنشطة التي تقوم بها تتفق تماماً مع المهام الموكلة ووفقاً للتفويض الممنوح لها.

وكان وزير الخارجية المكلف علي الصادق، اتهم في مؤتمر صحفي، الخميس، (يونيتامس)، بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية والتقصير وعدم الالتزام بمهامها.

وقال الناطق الرسمي باسم البعثة فادي القاضي بحسب (سكاي نيوز عربية)، إن “التطورات التي استجدت بعد 25 أكتوبر دفعت البعثة للتركيز في الوقت الحالي على دعم المساعي الحميدة للتوصل إلى حل للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد”، نافياً أن تكون البعثة قصّرت في أداء مهامها، لكنه أشار إلى أن “العديد من الأنشطة تأثّرت بتعليق التمويل من قبل المانحين في أعقاب 25 أكتوبر”، وأكد أن دعم التحول المدني يشكل أحد المهام الموكلة للبعثة وفقاً للتفويض الممنوح من مجلس الأمن الدولي.

وتقود البعثة الأممية الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد الأفريقية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، والوصول إلى مقاربة محدّدة لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من (6) أشهر.

صحيفة الصيحة