أردول ينتقد حملات أمنية لمحاربة أوكار الجريمة بالعاصمة





انتقد الأمين العام لقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) مبارك أردول، الحملات الأمنية المشتركة نفّذتها السلطات خلال الأيام الماضية لمحاربة أوكار الجريمة بولاية الخرطوم.

وقال اردول في تدوينة على صفحته بـ(فيسبوك) “استمعت بحسرة إلى شكاوى بعض المواطنين في المناطق التي تمّت فيها حملات أمنية في الأسبوع المنصرم، وبما أننا مع القانون والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة إلا أن الأمر تنفيذه أشبه بنظام العقاب الجماعي الذي أخذ الطابع المكاني والهوياتي، معالجة الأمر يجب أن يتم بطريقة تفرز بين المشتبه بهم والمواطنين العاديين ساكني تلك المناطق”.

وأضاف “سنتواصل مع المسؤولين في وزارة الداخلية والشرطة وولاية الخرطوم لمعالجة أفضل لا تتسبّب في مشاكل أخرى وعبر الزعماء الأهليين وقادة الشباب والنساء في تلك المناطق فوراً”.

صحيفة الصيحة