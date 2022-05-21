المتحدّث الرسمي للحزب الشيوعي: هذه هي التفاصيل الكاملة لما حدث في جوبا





أماطت المتحدث الرسمي للحزب الشيوعي آمال الزين عن التفاصيل الكاملة لزيارة جوبا ومجريات ما حدث هناك.

وأكّدت الزين في ذات الوقت وجود جهات سودانية وأخرى غربية وراء ما تعرّضوا لهم كوفد للضغط على حكومة جنوب السودان.

وقالت الزين بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة، السبت، إنّ الزيارة التي قام بها وفد الحزب الشيوعي هدفت إلى بحث كيفية إيجاد سودان جديد، شأن عدد من قوى سياسية اجتماعية عريضة، وهو ما استدعاهم للاتصال بكل من حركة جيش تحرير السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال، لتبنيهم فكرة السودان الجديد.

وكشفت آمال عن مؤتمر صحفي مرتقب يوضّح تفاصيل المفاوضات التي تمّت بين الحزب والحركة الشعبية قطاع الشمال.

وتابعت” ناقشنا الموقف من الانقلاب العسكري في السودان والموقف من التسوية السياسية الجارية الآن”.

باج نيوز