السيسي يكشف سبب توقف الدولة المصرية عن توظيف الشباب





كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سبب توقف الدولة المصرية عن توظيف الشباب كما كان يحدث في الماضي.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر، اليوم السبت: لو بتتكلموا إن فيه 800 أو 900 ألف أو أكتر بينزلوا سوق العمل سنويا، طيب محدش قال الناس دي هتعيش إزاي، وفقا لموقع مصراوي.

وأضاف الرئيس: من 40 أو 50 سنة كانت ممكن الحكومة توظف وتشغل الناس لكن الموضوع ده تجاوز قدرات الدولة إنك تشغل كل سنة مليون شخص وتوظفهم وكمان التجربة دي عملت إيه، هل كانت لصالح الاقتصاد والتشغيل ولا كانت عبئا على الدولة وأعاقت تقدمها؟

وتابع السيسي: القطاع الخاص قادر على إدارة عمله بكفاءة عالية، بنقابل المستثمرين اللي بيقوموا بالشغل ده، وبقوله للمستثمر هعملك البنية الأساسية وتعالى خد بالألف فدان وازرعهم.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

صحيفة البيان