التربية والتعليم بالخرطوم : كافة مراكز الامتحانات جاهزة لاستقبال التلاميذ

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أعلنت الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي بالتربية والتعليم بالخرطوم، عن اكتمال كافة الترتيبات وعمل جميع الإجراءات والفنية لامتحان شهادة مرحلة الأساس بالخرطوم.

وقال مدير الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم زكريا محمود محمد، بحسب وكالة السودان الرسمية، السبت،إنّ كافة مراكز الإمتحانات قد تهيأت تمامًا لاستقبال تلاميذ وتلميذات الصف الثامن أساس الذين يبلغ عددهم (237) ألف تمّ توزيعهم في عدد (1221) مركز داخل ولاية الخرطوم، وعدد (16) مركز خارج السودان.

وأضاف” تمّ اختيار جميع المشاركين في أعمال مراقبة هذه الامتحانات من المعلمين والمعلمات الأكفاء الذين يدركون كيفية التعامل التربوي والنفسي مع أبنائهم وبناتهم أثناء أدائهم لهذه الامتحانات”.

وتابع” جميع إجراءات تأمين الامتحانات ومراكزها تّم وضعها بالتعاون مع شرطة ولاية الخرطوم، وكذلك تمت عملية اعتماد الجانب المالي المتعلق بكل مراحل وشؤون هذه الامتحانات ولم يتبقَ إلاّ تنفيذها بواسطة مختلف الجهات ذات الصلة”.

باج نيوز