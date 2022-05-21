عمر الدقير يطلق ”نداء التضامن”





يقول الدقير إنّه لابدّ من تكثيف الضغوط على سلطة الانقلاب.

أطلق رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير، نداء التضامن مع المعتقلين في السجون.

جاء ذلك بحسب تدوينة على صفحته الرسمية، السبت.

وقال الدقير، إنّه لا يزال عشرات المعتقلين بينهم عدد من القصر في سجون وسوبا ودبك وبورتسودان وربك وحراسات القسم الشمالي بالخرطوم وغيرها، تمّ القبض عليهم في سياق الإجراءات القمعية المستمرة منذ وقوع انقلاب ٢٥ أكتوبر.

ودعا الدقير إلى تضامنٍ واسعٍ عبر منصة موحّدة من كلّ قوى الثورة، وأنصار الحرية ومنظمات حقوق الإنسان – في الداخل والخارج – لتكثيف الضغوط على سلطة الانقلاب لإطلاق سراح المعتقلين في سجن بورتسودان وكلِّ السجون الأخرى.

باج نيوز