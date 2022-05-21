الخرطوم .. إجراء (30) الف معاملة مرورية وحجز عشرات العربات والمواتر خلال أسبوع المرور العربي





اعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم (السبت) عن اجرائها اكثر من (30) الف معاملة مرورية بولاية الخرطوم خلال أسبوع المرور العربي.

كما كشفت الشرطة عن حجزها (130) دراجة نارية (موتر) وأكثر من (25) مركبة لا تحمل لوحات مرورية وغير مقننه.

وأكد وزير الداخلية المكلف مدير عام قوات الشرطة الفريق اول عنان حامد محمد عمر، التزامهم باستتباب الأمن والاستقرار بكافة أرجاء البلاد وتقديم خدمة أمنية تلبي متطلبات المواطنين، ووجه عنان خلال تدشينه مبادرة (يلا نعمر) التي اطلقتها الإدارة العامة للمرور بشارع المطار اليوم تزامنا مع اسبوع المرور العربي، وجه جميع منسوبي الشرطة بمختلف ولايات البلاد للتفاعل مع في صيانة الطرق وترميمها وإزالة المخالفات منها،كما وجه وزير الداخلية المكلف، الإدارة العامة للمرور بالاهتمام بنظافة وتبني الأشجار والشتول التي تقع على شارع أفريقيا بالخرطوم كاسناد للمحلية ليكون نموذجا للمبادرة.

في ذات الوقت قال مدير الإدارة العامة للمرور الفريق شرطة نصرالدين عبدالرحمن، بأن إدارته أطلقت مبادرة (يلا نعمر) تزامنا مع اسبوع المرور العربي وذلك في إطار المسئولية المجتمعية لشرطة المرور تجاه المواطنين، مشدداً على أن بناء الوطن وتعميره واجب على الجميع بلا استثناء والمحافظة على الممتلكات العامة، كاشفاً عن تخريب عدد من الإشارات المرورية عدة مرات بعد صيانتها.

وكشف مدير الإدارة العامة للمرور الفريق نصرالدين، عن خسائر كبيره تصرفها الدولة على صيانة إشارات المرور بواقع (3.5) مليون جنيه لصيانة الإشارة الضوئية الواحدة اذا ما تعرضت للتخريب تتحملها وزارة البنى التحتية جميعها.

وكشف مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم اللواء علاء الدين محمد الحسن، عن إجراء اكثر من (30) الف معاملة مرورية خلال أسبوع المرور العربي بجانب حجزهم (130) دراجة نارية واكثر من (25) عربة جميعها غير مقننة ولا تحمل لوحات مرورية، مؤكداً بأن مبادرة (يلا نعمر) التي تأتي تزامنا مع اسبوع المرور العربي انطلقت فعالياتها بكافة محليات ولاية الخرطوم ال(7) التي تستهدف صيانة الطرق وإزالة الانقاض منها وفتح مجاري الأمطار استعدادا لفصل الخريف.

الخرطوم _ محمد موسى

صحيفة الصيحة