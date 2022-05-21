مصفاة الخرطوم تتعهّد بترحيل”معلّمي قريّ” لمراكز امتحانات الصف الثامن





وفق ما أشارت بحسب وكالة السودان الرسمية.

أعلنت مصفاة الخرطوم عن التزامها بترحيل المعلمين بوحدة شمال بحري قطاع قريّ إلى مراكز امتحانات شهادة.

وأكّدت مدير عام شركة مصفاة الخرطوم المحدودة، منيرة عبد الله محمد، بحسب وكالة السودان الرسمية، السبت،التزام الشركة بترحيل المعلمين بوحدة شمال بحري قطاع قري إلى مراكز امتحانات شهادة الأساس (الصف الثامن) لهذا العام طوال فترة الامتحانات .

وأعرب مدير التعليم بوحدة شمال بحري قطاع قريّ، علي سيد أحمد محمد، عن شكره لخطوة الشركة، لدعمها واهتمامها بدفع العملية التعليمية بوحدة شمال بحري.

باج نيوز