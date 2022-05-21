مقاومة الخرطوم تدعو الثوار إلى رفع حالة”التأهب القصوى”





وفق ما أشارت في التعميم الصحفي.

دعت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، الثوار إلى رفع حالة التأهب القصوى والتصعيد بكافة السبل الممكنة.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، السبت، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وطالبت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، الجماهير الخروج إلى الشوارع من أجلّ هزيمة مجزرة الانقلابيين ضدّ ثوار امدرمان.

والسبت، أعلنت لجنة أطباء السودان عن مقتل متظاهر، بمواكب شهدتها مدينة أمدرمان بسبب إصابته بالرصاص الحيّ.

ويشهد السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر، احتجاجاتٍ شعبيةٍ، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز