تمديد فترة تخفيض الإجراءات والمعاملات المرورية





أعلنت إدارة المرور أن والي الخرطوم وجه بتمديد تخفيض الإجراءات والمعاملات المرورية لإسبوع اضافي.

و قف والى الخرطوم المكلف احمد عثمان حمزةعلى جاهزية تنفيذ قرار تخفيض معاملات المرور بنسبة 50 % فى فترة اسبوع المرور.

و اطلع والى الخرطوم المكلف لدى لقائه اليوم بمكتبه مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم اللواء شرطة علاء الدين محمد الحسن والعميد شرطة أمير عبدالفتاح الحاج مدير إدارة الترخيص على آخر استعدادات دائرة مرور الولاية لانطلاق اسبوع المرور العربى خلال الفترة ما بين ١٥ إلى ٢١ مايو الجاري .

باج نيوز