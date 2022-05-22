منوعات

شاهد.. الفنانة “ندى القلعة” تغادر إلى نيروبي وتنشر صوراً لها أثناء توقفها بأديس أبابا

2022/05/22
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ندى
ندى

غادرت الفنانة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” الخرطوم اليوم السبت، متوجهة إلى العاصمة الكينية “نيروبي” في رحلة فنية لها، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

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ونشرت المطربة “القلعة” صوراً لها أثناء توقفها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وحصدت الصور آلاف التعليقات على صفحتها التي تجاوز عدد متابعيها الـ 3 مليون متابع.FB IMG 1653128986771

وكانت “القلعة” قد قضت معظم شهر رمضان الماضي، بمدينة دبي، في زيارة امتدت لنحو شهر، التقت فيها بعدد من نجوم الفن الإماراتيين.
الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/05/22
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