شاهد.. الفنانة “ندى القلعة” تغادر إلى نيروبي وتنشر صوراً لها أثناء توقفها بأديس أبابا





غادرت الفنانة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” الخرطوم اليوم السبت، متوجهة إلى العاصمة الكينية “نيروبي” في رحلة فنية لها، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

ونشرت المطربة “القلعة” صوراً لها أثناء توقفها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وحصدت الصور آلاف التعليقات على صفحتها التي تجاوز عدد متابعيها الـ 3 مليون متابع.

وكانت “القلعة” قد قضت معظم شهر رمضان الماضي، بمدينة دبي، في زيارة امتدت لنحو شهر، التقت فيها بعدد من نجوم الفن الإماراتيين.

الخرطوم: (كوش نيوز)