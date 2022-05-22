مياه الخرطوم: التعرفة الحالية غير مجدية





استعجلت مديرة إدارة القوانين والنظم الصحية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم صفاء السيد، قيام محكمة ونيابة خاصة بقضايا الصحة وذلك للفصل السريع في القضايا الصحية التي لا تحتمل التأخير، فيما قالت هيئة مياه الخرطوم إن التعرفة الحالية غير مجدية ولا تغطي تكاليف الصيانة والتشغيل.

وناقش اجتماع اللجنة المشتركة لإزالة التقاطعات، قانون هيئة وسلامة المياه للعام 2009م والذي ألغى بموجبه قانون 1995م.

واستعرض ممثل هيئة المياه، مدير الإدارة العامة للمعامل وضبط الجودة محمد عثمان، فقرات القانون، فيما اشتكى من عدم استقرار النظام السياسي في الفترة السابقة ما أدى بدوره إلى عدم وجود مجلس الإدارة مما يسهم في ظهور انعكاسات في الوضع العام في الهيئة تمثّلت في تجزئة السلطة وعدم وجود آليه تنسيقية فعالة.

ودعا عثمان إلى الشفافية في العمل العام وعدم المجاملات، مشيراً إلى أن الأخيرة أقعدت بالخدمة المدنية.

وأقر بأن كسورات المياه تُسهم في هدر وفقد المياه بنسبة (70%)، وقال إن التعرفة الحالية غير مجدية ولا تغطي تكاليف الصيانة والتشغيل.

صحيفة الصيحة