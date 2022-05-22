(أوتشا): فشل المحاصيل في 115 محلية و18 مليون سوداني مهددون بالجوع





قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” التابع للأمم المتحدة، إن 18 مليون شخص، مهددون بالجوع في السودان، بنهاية هذا العام .

وبحسب (التغيير) فقد كشف ” أوتشا” عن ارتفاع انتشار فترات الجفاف، وفشل المحاصيل في 115 محلية ضمن 14 ولاية سودانية.

وأشار أوتشا في بيان عن المعاناة التى يتكبدها السودانيون، جراء تبعات الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021مشيراً إلى تفاقم الأزمة بعد تنامي الصراع بولايات دارفور وكردفان.

وعكس البيان تراجع الإنتاج الزراعي العام الحالي، بنسبة 35% مقارنة بالعام المنصرم، جراء زيادة أسعار المدخلات.

وأزاحت أوتشا الستار عن آثار سالبة على الاقتصاد المحلي، جراء غزو روسيا لأوكرانيا .

صحيفة السوداني