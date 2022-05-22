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توقعات الهيئة العامة للارصاد الجوية
ملخص للتوقع:
* أعلى درجة حرارة أمس كانت 44 سجلت في أبو حمد وأدناها اليوم 22 درجة مئوية سجلت في الدمازين .
* موقف الأمطار لل 24 ساعة الماضية كان كالآتي:
# كادقلي 35 ملم # الدمازين 19 ملم # القضارف 5 ملم
# رشاد 5 ملم # حلفا الجديدة 2 ملم # وخفيفة في كل من أبو نعامة وأم بنين
* الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا وود مدني ، جنوب الخرطوم ، الأبيض ، الفاشر ، الجنينة ونيالا .
* منخفض السودان الحراري ما زال متعمقا .
* من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها الصغرى و العظمى انخفاضا طفيفا في معظم أنحاء البلاد .
* من المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في غرب ولاية البحر الأحمر وشمال وشمال الأواسط وغرب البلاد .
* أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة في ولايات القضارف ، كسلا ، النيل الأزرق ، جنوب كردفان وجنوب دارفور .
سونا