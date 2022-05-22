توقعات الهيئة العامة للارصاد الجوية





ملخص للتوقع:

* أعلى درجة حرارة أمس كانت 44 سجلت في أبو حمد وأدناها اليوم 22 درجة مئوية سجلت في الدمازين .

* موقف الأمطار لل 24 ساعة الماضية كان كالآتي:

# كادقلي 35 ملم # الدمازين 19 ملم # القضارف 5 ملم

# رشاد 5 ملم # حلفا الجديدة 2 ملم # وخفيفة في كل من أبو نعامة وأم بنين

* الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا وود مدني ، جنوب الخرطوم ، الأبيض ، الفاشر ، الجنينة ونيالا .

* منخفض السودان الحراري ما زال متعمقا .

* من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها الصغرى و العظمى انخفاضا طفيفا في معظم أنحاء البلاد .

* من المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في غرب ولاية البحر الأحمر وشمال وشمال الأواسط وغرب البلاد .

* أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة في ولايات القضارف ، كسلا ، النيل الأزرق ، جنوب كردفان وجنوب دارفور .

سونا