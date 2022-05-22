اصابات بضعف النظر لدى 95% من الطلاب المقبولين لطب الخرطوم





كشف مصدر من داخل جامعة الخرطوم بأن (٩٥٪) من الطلاب المقبولين بالجامعة لهذا العام يعانون من مشاكل ضعف النظر، وقال المصدر ــ الذي رفض الافصاح عن اسمه ــ إن من بين الذين تم اجراء كشف النظر لهم طلاب كلية الطب، وأوضح أن (95%) من الطلاب المتقدمين لكلية الطب يستخدمون نظارات طبية ويعانون من ضعف النظر بسبب التهاب العضلات الذي أظهره الكشف، وحذر المصدر في تصريح لـ(الحراك)، الطلاب المقبلين على الدراسة من عدم استخدام الهاتف لساعات خاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي، الذي يستمر لساعات، مبيناً بأنه يسبب الحول الخفي (الكاذب)، ما يؤثر على الشبكية والجفاف في القرنية، وتوقع المصدر مواصلة اخضاع طلاب كل من المتقدمين لكلية طب الأسنان وبقية الكليات للكشف اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

الخرطوم ـ بتول الفكي

صحيفة الحراك السياسي