بالصور: كيف رحب أولياء الأمور بزيارة البرهان لمركز امتحان شهادة الأساس وماذا قال الطلاب





وجدت زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية لأحد مراكز امتحانات شهادة الأساس بالخرطوم ترحيباً واسعاً من قبل أولياء الأمور والطلاب والعاملين بالمدرسة.





وقابل البرهان خلال زيارته للمدرسة بعض أولياء الأمور الذين كانوا برفقة أبنائهم الممتحنين، حيث صافحهم وسألهم عن أحوالهم، مبيّناً لهم اهتمامه الشخصي ومتابعته لإجراءات تنظيم وسير الامتحانات، وأن هؤلاء هم مستقبل السودان.

وقال أحد الطلاب بحسب رصد “كوش نيوز” بأنهم تفاجأوا داخل الفصل بزيارة البرهان، والتي استمرت للحظات، وأنه انتابتهم حالة من الحماس، وكانوا متشوقين لرواية تفاصيل الزيارة لأقرانهم. وبشأن الامتحان قال الطالب بأنه لم يكن صعباً، ويتمنون استقرار التيار الكهربائي وأن تكون بقية الامتحانات أسهل.

وبدأت امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم صباح اليوم الأحد بامتحان اللغة الإنجليزية، وتستمر حتى الثلاثين من مايو، وتعقد لآخر مرة بالسودان بعد اعتماد نظام المرحلة الابتدائية “ست سنوات” والمتوسطة “ثلاث سنوات”.

الخرطوم (كوش نيوز)