شاهد بالفيديو.. تعرّض “أفراح عصام” إلى انتقاد لاذع على أدائها لأغنية شهيرة لـ(ابن البادية)





تعرّضت المطربة “أفراح عصام” إلى انتقاد لاذع، على صفحتها بفيسبوك، على أدائها لأغنية شهيرة عرف بها الفنان الراحل (ابن البادية)، من كلمات عثمان خالد.

وظهر أدء أفراح لأغنية (انساك انت انت بتتنسي ما انت روحنا وحبنا) متواضعاً جداً مما أثار موجة من الانتقاد.



وجاءت التعليقات: الأستاذ صلاح بن البادية، صوت كامل انت صوتك ده اخير منو صوت العنج صوت، ضعيف وغير طروب، صوت نسائي متوفر لكل النساء مساحة الصوت ضيقة علاقتك بالغناء متواضعة، فيما علق آخر الأغنية اتعبتك شديد والله، اسمعيها لمحمود عبدالعزيز تاني ما حاتغني.

الخرطوم: (كوش نيوز)