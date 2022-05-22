شاهد بالصور.. إطلالة جديدة للمذيعة السودانية “فاطمة كباشي” تشعل التعليقات وسط متابعيها





أشعلت إطلالة جديدة للمذيعة فاطمة كباشي التعليقات وسط متابعيها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحصدت آلاف الإعجابات.

وظهرت المذيعة فاطمة كباشي عبر عدد من (الإسكتشات) القصيرة التي يقدمها الممثل برهومي عبر موقع اليوتيوب، ويتناول من خلالها الحالة الإقتصادية والإجتماعية باسلوب ساخر وجميل يجد تفاعلاً كبيراً من رواد تلك المواقع.

ويبدو أن حمى التمثيل التي اجتاحت مؤخراً عدداً من المذيعين والإعلاميين قد أغرقت فاطمة كباشي التي عملت بعدد من الإذاعات والمنتديات الثقافية، ووجدت فيه ضالتها بعد ظهورها بشكل مقنع كممثلة.

الخرطوم: (كوش نيوز)