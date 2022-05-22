تِرِك: لن يتم إغلاق الموانئ في المستقبل





أكد رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين تِرِك، عودة الخطوط البحرية السودانية للعمل من جديد، داعياً أبناء الشرق لمساندتها ودعمها.

وقال تِرِك خلال مُخاطبته، فعالية انطلاقة الخطوط البحرية السودانية اليوم، إنّ التوظيف في الخطوط البحرية السودانية متاحٌ لكل أبناء السودان، مؤكداً بأن هنالك قضايا عالقة في أذهان رجال الأعمال حول الموانئ، وأكد أن عودة الخطوط البحرية فرصة لحل هذه المُشكلات، ووصف إغلاق الموانئ بأنه كان خطوة وانتهت، ولن يتم إغلاق للموانئ مستقبلاً، ودعا إلى ضرورة قيام موانئ جديدة تواكب المستجدات، مُشيراً لأهمية الخطوط البحرية في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

صحيفة الصيحة