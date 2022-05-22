التربية بالخرطوم تعلن عن نسخة ثانية لامتحانات الصف الثامن الرئيسية





كشفت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم عن وضع معالجة لامتحانات شهادة للاساس هذا العام وأعلنت أنها ستجري امتحان شهادة دور ثاني للذين لم يحالفهم الحظ في الدور الأول بعد اعلان النتيجه جهة لجهة أن امتحانات شهادة الاساس لهذا العام للصف الثامن هي آخر دفعة بعد إعلان السلم التعليمي الجديد الذي أقر المرحلة المتوسطة .

وتعهدت الوزارة بمعالجة أي حالة طارئة لاي طالب لم يسجل لامتحانات شهادة الاساس المرتقب أن تنطلق يوم الأحد القادم.

وشدد مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالوزارة د. محمد حامدنو البشير في تصريح لـ (باج نيوز ) علي ان وزارته ملتزمة بمعالجة اي صعوبات تواجه التلاميذ معلنا عن وجود مراكز مفتوحة مؤكداً ان ادارته تسمح لاي تلميذ سوي كان سوداني او اجنبي للجلوس للامتحان وفقا للوائح والقوانين وقال حامدنو ان الامتحانات يجلس لها تلاميذ من معاهد التعليم الديني والسجون والإصلاح وذوي الاحتياجات الخاصة (اصحاب الهمم) الذين يجلس منهم 928 تلميذ مؤكداً اكتمال كل الإجراءات التي تخص أعمال الامتحانات التي تنطلق في الثامنة صباحا بحماية قوي شرطية تبلغ 2684 مشيرا الي ان عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 236271 .

باج نيوز