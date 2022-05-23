بالفيديو .. سوداني يضرم النار بملايين الجنيهات ويثير ضجة واسعة





انشغل آلاف السودانيين خلال الساعات الماضية بفيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، يظهر رجلاً يضرم النار بملايين الجنيهات.

فقد بين المقطع المصور على منصة تيك توك الشهيرة المواطن السوداني، يشعل النار بأوراق نقدية من فئة الخمسمئة جنيه، والتي تعرف وسط التجار في البلاد بـ “حمدوك”، على اسم رئيس الوزراء السوداني المستقيل عبدالله حمدوك، وفق لقناة العربية.

أما السبب فيعود إلى اكتشاف الرجل المسكين أنه وقع ضحية نصب واحتيال، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

إذ تبين أن الأموال التي حصل عليها إثر معاملة تجارية مزيفة.

ما دفعه إلى إحراقها على الفور، كي لا يقع شخص آخر في فخها، ويتذوق مرارة الكأس التي تجرعها بنفسه.

فيما انقسم الناشطون والمتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لتصرفه، محيين حرصه على عدم وقوع غيره في الفخ، وبين معارض رأى أنه كان الأجدر به إبلاغ الشرطة بالواقعة، للقبض على الجاني وتقديمه للعدالة ليلقى جزاءه.

صحيفة البيان