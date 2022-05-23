جبريل: يجب الإيفاء بالالتزامات تجاه المواطنين





أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أهمية الإيفاء بالالتزامات تجاه العاملين في الدولة والايفاء بمتطلبات المواطنين من الخدمات كافة فى مختلف نواحي الحياة.

وترأس جبريل اليوم، الإجتماع الدوري للمجلس الأعلى للإيرادات بوزارة المالية، بحضور عدد من وكلاء الوزارات ومحافظ بنك السودان ومدير عام ديوان الضرائب ورئيس هيئة الجمارك والجهات ذات الصلة.

الجدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للإيرادات بهدف حشد الموارد المالية وابتكار أساليب ووسائل تعظيم الإيرادات القومية وزيادتها والتنسيق بين الوحدات الإيرادية العامة لتذليل المعوقات التي تواجه تحصيل الإيرادات العامة وتقييم الأداء الفعلي للإيرادات، إضافة إلى الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال زيادة الإيرادات وحل كافة المشاكل المتعلقة بالإيرادات والتقليل من الفاقد الإيرادي والاستفادة كذلك من برامج الدعم الذي تقدّمه المؤسسات الدولية والإقليمية.

وتناول الإجتماع العقبات التي تعيق زيادة إنتاج البلاد من النفط والمشاكل التي تواجه هيئة الجمارك، إضافة إلى التقاطعات والتداخلات بين بعض الوحدات الإيرادية المختلفة وأهمية التنسيق بينها واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

صحيفة الصيحة