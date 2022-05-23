بالفيديو.. عامل يحاول إبهار الزوار بشجاعته أمام الأسد.. ولكن حدث ما لم يتوقعه!





وثق مقطع فيديو متداول على تويتر، لحظة قضم أسد إصبع عامل بحديقة حيوانات في جامايكا.

وأظهر الفيديو، العامل وهو يقف أمام قفص الأسود وأراد التباهي بشجاعته أمام الزوار، عن طريق إغاظة الأسد.

وبدأ العامل بلمس رأس الأسد لعدة مرات لكن الأسد تمكن من عض إصبعه بقوة حتى قطعه في النهاية، حسبما أبان الفيديو.

ووقع العامل أرضًا، وشوهد وهو يركض ليركب سيارته، ويُعتقد أنه ذهب للمستشفى، بعد ما حدث معه.

صحيفة المرصد