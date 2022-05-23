شاهد بالصور.. المطربة “ندى القلعة” تنشر أول صور لها في حفل زواج بالعاصمة الكينية برفقة “فرفور”





نشرت المطربة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” أول صور لها لإحياء حفل زواج بالعاصمة الكينية “نيروبي”.

وعلقت “القلعة” على الصور: صباح الخير، لقطات من حفل كينيا “نيروبي”، والف مبروك للعرسان الجميلين وبيت مال وعيال ان شاء الله.

وظهر برفقتها الفنان جمال فرفور، وسط طبيعة خلابة، مع عدد من المعازيم.

وكانت الفنانة السودانية الشهيرة “ندى القلعة”، قد غادرت الخرطوم، السبت، متوجهة إلى العاصمة الكينية “نيروبي” في رحلة فنية لها، لإحياء مناسبة زواج خاصة لم تكشف عن تفاصيلها.

نيروبي: (كوش نيوز)