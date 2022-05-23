الشرطة توضح حقيقة إطلاق نيران وحدوث انفلات وسط الخرطوم





كذّبت قوات الشرطة، ما تمّ تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي، بأن هنالك إنفلات أمني بوسط الخرطوم وإطلاق أعيرة نارية أثارت الهلع وسط العاصمة ليلة السبت.

وقالت الشرطة في بيان، اليوم الأحد، إن هذه الأخبار المتداولة بالوسائط المختلفة عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت “نشير إلى أن فقرات برنامج ختام فعاليات أسبوع المرور العربي للعام 2022م بدار الشرطة بضاحية بري بدأت بإطلاق ألعاب نارية لتزين ليلة الختام واستغل ذلك أصحاب الغرض لتمرير أجندة خفية خاصة بهم”.

وتابعت “تؤكد رئاسة قوات الشرطة تضامنها مع المواطنين في حفظ الأمن والاستقرار باعتبار أن الهم الأمني مسؤولية الجميع وتدعو لعدم الالتفات للشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية”.

صحيفة الصيحة