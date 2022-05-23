سياسية
العاملون بالسلطة القضائية ينفذون اضراباً عن العمل
نفذ العاملون في السُلطة القضائية إضرابًا عن العمل أمس “الأحد” احتجاجًا على عدم الإيفاء بالهيكل الراتبي المُجاز. وتسبب الإضراب في توقف العمل فيما يُقارب الـ(20) محكمة بالعاصمة المثلثة .
ووفقًا لمتابعات (الجريدة) فإن المحاكم المتوقفة عن العمل هي محكمة الامتداد الشرعية والمدنية ومحكمة الخرطوم الجزئية ومحكمة أم درمان وسط الجزئية ومحكمة أم بدة ، وبحري وسط الجزئية والشرعية ، ودار السلام ، والخرطوم وسط ، والأزهري وأُخريات. اضافة لعدد من الولايات من بينها “سنار”.
الخرطوم: سلمى عبدالعزيز
صحيفة الجريدة