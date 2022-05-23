



نشرت الشاعرة السودانية المعروفة “نضال الحاج” صور لها على صفحتها الشخصية بـ “روب الأطباء” وعلقت (يوميات شاعرة قامت اتشوبرت قرت طب)

وكتبت “الحاج” شوق يخلي الpara sympathatic تتلب وريد يغَلِّب، ماهو homeostasis ..الحن هو البخلي الزول يكلِّب ونارغيابك كلما تطفيها دمعة لهفة ..بي بعدك تعلِّب.

وأضافت: العيون الواقعة…والبشتنة هينات

قسما بالله انا اخدت درب بندول من الحمى السنة الفاتت ومشيت قريت 4 ساعات متواصلة، وبفضل الله امتحنت وجبتA+ في الobs

وختمت: دحين ياناس المدسن ..غلبنا النسويه .. الشكية لي اب ايدا قوية.

وقبلها عبرت الشاعرة السودانية نضال الحاج، عن مشاعرها وقد وصلت السنة الرابعة في كلية الطب، ودخولها لأول مرة مستشفى كطبيبة متدربة.

وكتبت ” نضال” على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: فتحت الصفحة وقفلتها مراراً والعبرة خانقاني وماعارفه اكتب شنو …

خفت دموعي تخذلني وانا باخد اول تاريخ مرضي لي (مريضة)…دموع فرح ممكن هي ماتعرفها، ولأنكم أهلي قررت اشارككم مشاعري.

الخرطوم: (كوش نيوز)